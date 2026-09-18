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Türkiye-Afrika ticaretinde yeni büyüme alanı: Yerel üretim ve yatırım ortaklıkları

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- TABA Başkanı Mehmet Fatih Akbulut, Türk şirketlerinin teknoloji ve bilgi birikimini Afrikalı ortaklarla kıtaya taşımasının önemli fırsatlar sunduğunu belirtti Nijeryalı iş insanı High Chief Paul Johnson Okoronta, Türk şirketlerini Nijerya'nın geniş pazarındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye çağırdı

İş insanları, Afrika'da Türk şirketleri ile yerel firmalar arasında üretim ve yatırım ortaklıklarının artırılmasının, Türkiye- Afrika ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde yeni fırsatlar oluşturabileceğini belirtti.

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Mehmet Fatih Akbulut ile Nijeryalı iş insanı High Chief Paul Johnson Okoronta, İstanbul'da düzenlenen AFEX 2026 İş Forumu ve Fuarı kapsamında AA muhabirine Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerini değerlendirdi.

Akbulut, Afrika'daki birçok yerel iş insanının Türk şirketleriyle ortak hareket ederek Türkiye'nin teknoloji ve bilgi birikimini kıtaya taşımaya istekli olduğunu söyledi.

Türk şirketlerinin Afrikalı ortaklarla yerel üretime yönelmesinin iki taraf için de önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Akbulut, "Bugün Türkiye'de çok rahatlıkla, yıllardır ürettiğimiz birçok ürün Afrika'da yerelde üretilmiyor ve lojistik maliyetleri çok yüksek." dedi.

Akbulut, yerel üretimin lojistik ve gümrük maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ve Türk şirketleri ile Afrikalı girişimciler arasında karşılıklı kazanca dayalı ortaklıklar kurulabileceğini ifade etti.

"Ticaret hacmini bir sonraki boyuta taşımak durumundayız"

Türkiye-Afrika ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Akbulut, "Yaklaşık iki yıldır, iki buçuk yıldır Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacmi 40 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bunu bir sonraki boyuta taşımak durumundayız." diye konuştu.

Akbulut, bunun için Afrika ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarının artırılmasının, büyük altyapı projelerinde yeni finansman imkanlarının oluşturulmasının ve Afrikalı iş insanlarının Türkiye'ye gelişini kolaylaştıracak vize düzenlemelerinin önem taşıdığını kaydetti.

AFEX'te 40'tan fazla ülkeden iş insanının Türk şirketleriyle bir araya geldiğini belirten Akbulut, organizasyonun Türkiye ve Afrika arasında uzun vadeli ticari ortaklıkların kurulmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

Nijeryalı iş insanlarından Türk şirketlerine yatırım çağrısı

Nijeryalı iş insanı Okoronta da ülkesinin 200 milyonu aşan nüfusu ve geniş pazarıyla Türk şirketleri için önemli yatırım imkanları sunduğunu söyledi.

Türk şirketlerini Nijerya'da yatırım yapmaya davet eden Okoronta, yatırımların hem Türkiye hem Nijerya ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Okoronta, tarım, sanayi ve mobilya sektörlerini, Türkiye-Nijerya işbirliğinin geliştirilebileceği alanlar arasında gösterdi.

Türkiye'deki Nijeryalı iş insanlarının ikamet izinlerinde yaşadığı sorunlara da değinen Okoronta, bu durumun ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini savunarak, Türk ve Nijeryalı makamların konuya ilişkin çözüm geliştirmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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