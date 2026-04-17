Türkiye 2025 yılında 63 milyon ziyaretçi ağırladı, 65 milyar turizm geliri elde etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Erol Olçok Salonu'nda Turizm Eylem Planı Tanıtım Programı düzenlendi. Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, mülki ve idari amirler, STK temsilcileri ile turizm sektörü paydaşları katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, il tanıtım ve geliştirme programları doğrultusunda Samsun'da önemli bir aşamayı yaşadıklarını belirtti. Gözet, "Samsun turizminin gelişimi, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması ve Samsun'a yönelik turizm talebinin, ziyaretlerin artırılması bakanlığımız TGA desteğiyle Samsun'un turizm sektöründeki Türkiye'den aldığı payının artacağına ve sektörün gelişimine olan tüm inancımızla bakanlığımız adına tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

'2025'DE 65.2 MİLYAR TURİZM GELİRİ ELDE ETTİK'

Turizmde ülke olarak her yıl en iyi şekilde çalışmaların yürütüldüğünü belirten Onur Gözet, "Türkiye 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ağırladı ve 65,2 milyar turizm geliri elde etti. Bu göstergeleri ileriye taşıyabilmek amacıyla bakanımız liderliğinde il tanıtım ve geliştirme programını başlattık. Bu kapsamda Samsun'da önemli bir aşamayı yaşıyoruz. 2024'te tamamlanan Turizm Master Planı doğrultusunda Samsun Turizm Eylem Planı bugün sunuldu" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un turizm, sanayi, tarım ve lojistik imkanlarına da emek verdiklerini söyleyerek, "Samsun Çarşamba Havalimanı yenilenecek ve inşallah 2027 yılında bir de taksi pisti yatırım programına alınmak suretiyle uluslararası havalimanı haline gelmiş olacak. İnsanların şehre gelmesi, destinasyon için önemli bir yatırım. Bunu hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

'HIZLI TREN İLE SAMSUN'UN TURİZMİ DE HIZLANACAK'

Turizmde Samsun'un son derece iyi şekilde geliştiğini söyleyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Turizm Haftası'nda Turizm Master Planı'nın sizlerle paylaşıldı. Turizm Eylem Planı'nın sizlerle paylaşıldığı bu toplantı öncesinde aynı gün Resmi Gazete'de Samsun hızlı treninin birinci etabının başladığı da Cumhurbaşkanımız tarafından da müjdelendi. Hızlı tren tarımda, teknolojide, eğitimde, sağlıkta her türlü çalışmayı hızlandıracağı gibi hızlı trenle Samsun'un turizmi de hızlanacak inşallah. Temennimiz o. Burada yapılan çalışmalar eğitimden sağla tarımdan, teknolojiye turizmden ulaştırmaya kadar her alanda Türkiye Yüzyılına yakışır çalışmalar. Bu çalışmalarda her alanda yapılan güçlü çalışmalarda Samsun'umuza vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı, himayelerinden dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bundan sonra hızlı trenle turizm daha da hızlanıyor diyorum" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı