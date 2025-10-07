Haberler

Türkeli'de Sezonun İlk Palamut Avı: 3 Bin Balık Yakalandı

Türkeli'de Sezonun İlk Palamut Avı: 3 Bin Balık Yakalandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçı Erol Büyükbaş, avladığı yaklaşık 3 bin palamut ile sezonun başlangıcını kutladı. Palamutlar, yerel pazarlarda tüketici ile buluştu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.

Türkeli açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi.

Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.

Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi

Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
