Türkeli'de Sahil Yolunda Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımı devam eden sahil yolunda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, çalışmaları yerinde inceledi ve projenin önemine değindi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yapımı devam eden sahil yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yol güzergahında devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Özarslan ve Maviş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Özarslan, Türkeli için sahil yolunun tamamlanmasının önem arz ettiğini söyledi.

Bu anlamda çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Özarslan, "Sahada hummalı bir çalışma var. Sıcak asfalt seriminin başlaması, projenin önemli bir aşamasına gelindiğini gösteriyor. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Maviş ise Türkeli sahil yolunun bölge ulaşımı açısından da büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği bu proje, artık tamamlanma aşamasına geldi. Yolun hem bölge ekonomisine hem de turizme katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
