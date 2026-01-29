Haberler

Türkeli Belediye Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Şahin, 'Gazze: Açlık', 'Portre', 'Haber', 'Spor', 'Doğal Yaşam ve Çevre' ile 'Günlük Hayat' kategorilerinden fotoğrafları seçti.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şahin, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin, " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Şahin, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", fotoğrafından yana oyunu kullandık.

Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy kullandı.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
