Türk Yardım Ekibi Tayvan'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Destek Veriyor

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4'lük depremin ardından Türkiye'den gelen yardım ekibi, özel yapım insansız hava araçlarıyla arama ve kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, 7 kişiden oluşan Türk ekibi, yanlarında havadan termal görüntüleme yapabilen dron ekipmanlarıyla dün Ada'ya ulaştı.

Tayvan İçişleri Bakanı Lin Yu-chang, Türk ekibin uzmanlığından yararlanarak arama ve kurtarma çalışmalarının etkin şekilde sürdürülebilmesi için kritik önemdeki havadan çekilen görüntüleri elde etmeyi umduklarını belirtti.

Ekip, bugün depremin vurduğu Hualien'in kuzeyindeki Taroko Vadisi'ne hareket ederek kurtarma çalışmalarına katıldı.

Türk ekip, termal görüntüleme özellikli dronları kullanıyor

Tayvan'ın ulusal dron ekibi lideri Luo Cheng-fang, ekibin, 8 no'lu bölge kara yolunun 167. ile 185. kilometreleri arasında dron çekimleri yaparak Tayvanlı ekiplere destek olduğunu kaydetti.

Tayvan Ulusal İtfaiye Ajansı Arama ve Kurtarma Direktörü Chen Yi-feng de ekibin, Taroko Ulusal Parkı'nın ziyaretçi merkezinde dronlarını uçurduğunu ve Shakadang Yürüyüş Yolu'ndaki arama kurtarma çalışmalarına odaklandığını aktardı.

Tayvanlı ekipler, bu bölgede kayıp olduğu bildirilen Avustralya vatandaşı bir çifti arıyor.

Türk ekip, ısı verilerini, dolayısıyla hayat belirtilerini tespit edebilen termal görüntüleme özellikli iki dronu kullanırken üçüncüsünü yedek olarak hazır tutuyor.

Tayvan liderinden teşekkür

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Facebook'ta paylaştığı mesajda, depremin ardından çok sayıda ülkenin ve uluslararası kuruluşun taziye ve destek mesajlarını ilettiğini ifade ederek, kurtarma çalışmalarına destek veren Türk ekibe özel olarak teşekkür etti.

Türkiye'nin 1999'da Tayvan'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ada'ya yardım için ulaşan ilk ülke olduğunu, Tayvan'ın da geçen yıl Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yolladığını hatırlatan Tsai, şunları kaydetti:

"Uluslararası destek için ekibe içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu 'iyilik halkasının' yayılacağına ve Tayvan'ın afet sonrası çabalarına güç katacağına inanıyorum."

Türk ekip, şu ana dek kurtarma çalışmalarına doğrudan destek veren ilk yardım ekibi oldu.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 13 kişi hayatını kaybederken halen 6 kişiden haber alınamıyor.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.