Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özgen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri" adlı fotoğrafına oy veren Özgen, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Leylek Akını", Spor kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'teki soykırımın 28'inci yılında toprağa verilecek 30 soykırım kurbanının yakınlarının, Potoçari'deki eski akümülatör fabrikasında bekletilen tabutların başında dua ettiği sırada çektiği "Uğurlama" adlı fotoğrafına oy veren Özgen, şunları söyledi:

"Srebrenitsa'da yaşananları unutturmamak lazım. Çok yakın bir zamanda, Avrupa'nın ortasında insanlar katledildi. Srebrenitsa'da insanların kapatıldığı fabrikaları gördüm. Kamplarda kalan öğrencilerim oldu. Yıllar sonra onlarla birlikte gittim Bosna'ya. Bir öğrencim vardı, tüm ailesini, babasını, amcasını, eniştelerini katliamda kaybetmiş. 10 sene sonra ben götürdüm Bosna'ya kendisini. Oradaki duygusallığı hiçbir şey anlatamaz. Srebrenitsa'da göçmen kampında kalmış, zor günler yaşamış. Çok yakın bir dönem, unutulmaması gerekiyor."

"Fotoğrafları, insanların olaylardan ders alması açısından kıymetli buluyorum"

Fotoğrafları beğendiğini ifade eden Başkan Özgen, fotoğrafın tarihin tanıkları olduğunu, bugün bir fotoğraf olarak bakıp geçilen görseller üzerinden ileride araştırmacıların geçmişi irdeleyebileceğini söyledi.

Özgen, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar anlamlı, duygu dolu ve insanoğlunun ümidini, öte yandan barbarlığını ve ne kadar gaddarlaşabileceğini kayıt alması açısından çok önemli. Bu fotoğrafların dilini okuduğumuzda bunu görüyoruz. Bir tarihçi olarak, geçmişte insanoğlunun çok acı yaşadığını söylemeliyim. Bugün ziyaret ettiğimiz müzelerdeki tarihi nesne ve objelere baktığınızda onların arkasında insanoğlunun büyük bir emeği, birikimi ve acısı vardır. Bugün aynı acıyı tekrar yaşamamak için kaydediyoruz aslında.

Srebrenitsa ile ilgili fotoğrafa oy verdim az önce. 1993-1995 yıllarında, yani 21. yüzyılda dünyanın gözü önünde 250-300 bin insan katledildi. Srebrenitsa'da 10 bin erkeğin 3 gün içerisinde katledildiğini biliyoruz. Ben bunların hikayelerini dinledim. Fotoğrafları, insanların olaylardan ders alması ve tekrar yaşamaması açısından kıymetli buluyorum. Fotoğrafları çekenlerin ellerine sağlık."