Türk Savunma Sanayisi, Mali'de İlk Fuarını Düzenliyor

Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım'da ilk kez düzenlenecek Bamako Expo (BAMEX), Baykar, ASELSAN, MKE gibi Türk savunma sanayisi şirketlerini Afrika ülkelerinin karar verici mekanizmalarıyla buluşturacak.

Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) düzenlenecek organizasyonun ilki yalnızca Türk katılımcılara açık olacak.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, AA muhabirine, organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden üst düzey delegasyonun katılmasının beklendiğini söyledi.

Saraç, organizasyon fikrinin geçen yıl bazı Türk savunma sanayisi firmalarıyla Bamako'da gerçekleştirilen ve büyük yankı uyandıran demo gösterisinin ardından Mali makamlarının bunu bir fuara dönüştürme talebiyle ortaya çıktığını anlattı.

Ürünler sahada test edilebilecek

Bu yılki etkinliğin 4 gün süreceğini, ilk 2 günün fuar, son 2 günün ise "Demo Day" olarak planlandığını ifade eden Saraç, katılımcı firmaların ürünlerini Bamako'ya yakın korunaklı bir askeri bölgede ve ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edebileceğini kaydetti.

Saraç, Baykar, MKE, ASELSAN ve Roketsan'ın da aralarında bulunduğu Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarının fuarda yer alacağı bilgisini vererek, "BAMEX, Afrika ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik modern çözümleri doğrudan inceleme imkanı sağlamayı, aynı zamanda yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim başlıklarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor." dedi.

Fuarın gelecek yıl kapılarını Türk savunma sanayisi firmalarının yanı sıra ilgili alandaki uluslararası savunma sanayisi firmalarına da açacağının altını çizen Saraç, şunları aktardı:

"Afrika'da birçok savunma fuarı yapıldı fakat büyük kısmı ya sivillere odaklandı ya da karar verici mekanizmaları yeterince çekemedi. BAMEX ise devlet başkanları, savunma bakanları ve en üst düzey delegasyonların katılımıyla gerçekleştirilecek ve ürünlerin sadece sergilenmediği, aynı zamanda sahada test edildiği bir format sunacak. Bu anlamda BAMEX, sadece ilk kez yapılan bir fuar değil, Afrika kıtasında savunma sanayisinde yeni bir dönemin başlangıcıdır."

"Türkiye, sadece tedarikçi değil, güvenilir bir stratejik ortak"

Saraç, Sahel bölgesinin güvenliği açısından da kritik öneme sahip Mali'nin, Türk savunma ürünleri için önemli pazar konumunda bulunduğunu söyledi.

Halihazırda Türkiye ile Mali arasında savunma sanayisi alanında işbirliklerinin varlığına işaret eden Saraç, Türkiye'den tedarik edilen bazı savunma sistemleri, entegrasyon çözümleri ve eğitim-donanım projelerinin, Mali'nin güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.

Saraç, fuarın Afrika ülkelerinin güvenilir ve uzun vadeli ortaklık arayışına da bir cevap sunacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"BAMEX gibi organizasyonlar, özellikle modern teknolojilerin transferi, ortak üretim fırsatları ve uzun vadeli stratejik anlaşmalar ile bu işbirliğini daha da ileri taşıma potansiyeline sahip. BAMEX, Türkiye'nin Afrika'daki marka imajına çok güçlü katkı sunuyor. Bugün Afrika ülkeleri sadece ürün değil, güven ve uzun vadeli ortaklık arayışında. Türkiye, sunduğu savunma sanayi çözümleriyle sadece tedarikçi değil, güvenilir bir stratejik ortak profili çiziyor."

Harun Saraç, organizasyonun Türkiye markası ve imajını Afrika'da "güvenilir, yenilikçi ve stratejik partner" olarak pekiştirdiğini belirterek, uzun vadede bu imajın sadece savunma alanında değil, diplomatik ve ekonomik ilişkilerde de Türkiye'ye avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.