Türk Komando Astsubayı Paraşütle Atlayarak Bayrağı Dalgalandırdı

Türk Komando Astsubayı Paraşütle Atlayarak Bayrağı Dalgalandırdı
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Kayseri'de düzenlenen 'Erciyes-2025' tatbikatında, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, Türk bayrağı ile paraşütle atlayarak önemli bir başarıya imza attı. 4 bin 836 atlayış yaparak rekor kıran Küçükkonuklar, bu anın hayatındaki en onurlu anlardan biri olduğunu belirtti.

'GURUR VESİLESİ'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatında; Türk bayrağı ile paraşütle atlayan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvasında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "1995 yılında ilk atlayışımı yaptım. Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak, rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir" diye konuştu.

Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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