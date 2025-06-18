TÜRK-İŞ, Kamu İşçilerinin Ücret Artışı İçin Miting Düzenledi

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TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlediği mitingle Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerindeki taleplerini dile getirdi. Genel Başkan Ergün Atalay, TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu belirterek, işçilerin grev kararı alabileceğini açıkladı.

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi.

Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, burada yaptığı konuşmada, işçi kesiminin 27 Şubat'ta sunduğu teklife karşın, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ilk teklifini 13 Haziran'da verdiğini anımsattı.

TÜHİS'in teklifi üzerine sendikaların şube başkanlarını ve yöneticilerini Ankara'da toplama kararı aldıklarını belirten Atalay, TÜRK-İŞ olarak dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettiklerini ve Bakan Işıkhan'a TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini bildirdi.

Atalay, bu ayın sonu itibarıyla sendikaların peyderpey greve gitmek durumunda olduğunu ifade ederek, kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin asgari ücretin biraz üstünde olduğuna dikkati çekti.

Yarın TES-İŞ Sendikası'nda yapacakları toplantıda gelecek haftanın eylem planını belirleyeceklerini aktaran Atalay, "Herkes harfiyen, noksansız uyacak. Akabinde grev kararı alacağız. Noksansız uyarız, haberiniz olsun." dedi.

Ergün Atalay, daha sonra maden işçilerinden baretlerini bakanlığın bahçe demirlerine asmalarını istedi. Bunun üzerine işçiler, baretlerini demirlere astı, bakanlığın önüne bir de tabut bıraktı.

Şehir dışına gidecek işçilerin sağlıklı bir yolculuk geçirmelerini temenni eden Atalay, "Bizden gelecek haberi bekleyin. Başınızı aşağı düşürecek bir şeyi kimse yapamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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