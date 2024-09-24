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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 'Geçinemiyoruz' Sloganıyla Eylemler Devam Ediyor

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: 'Geçinemiyoruz' Sloganıyla Eylemler Devam Ediyor
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, hayat pahalılığı, emeklilerin durumu ve vergi sıkıntıları nedeniyle yurt genelinde işçi eylemlerinin sürdüğünü açıkladı. Eylemler, sorunların çözülene kadar devam edecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yurt genelinde işçilerle yaptıkları eylemlerin nedeninin, hayat pahalılığı, emeklilerin durumu, vergi ve taşeron sisteminde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 6 Ağustos'ta aldığı eylem kararı doğrultusunda, "Zordayız, geçinemiyoruz" sloganıyla tüm illerde Konfederasyona bağlı sendikaların örgütlendiği iş yerleri önünde mesai başlangıcında basın açıklamaları ve oturma eylemleri yapıldı.

TCDD Sincan Bakım Şefliği'nde düzenlenen eyleme katılan Atalay, yaptığı açıklamada, HAK-İŞ ve DİSK ile temmuzda aldıkları ortak karar doğrultusunda eylemleri sürdürdüklerini söyledi.

Bugün de TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların örgütlü olduğu iş yerlerinde basın açıklaması ve oturma eylemleri yapıldığını dile getiren Atalay, "Sebep ne? Hayat pahalılığı. Sebep ne? Vergideki sıkıntılarımız. Sebep ne? Emeklinin ve taşeronun içinde bulunduğu sıkıntı. Bunu ülkeyi yönetenlere bugüne kadar müzakere yoluyla anlatmaya gayret ettik. Maalesef bugüne kadar müspet bir cevap alamadık." dedi.

"Sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi"

Bu eylemlerin diğer gerekçelerinin "satın alma gücünde gerileme, kamu iş yerinde ücret dengesizliği, işsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı çalışma, sendikal örgütlenme önündeki engeller" olduğunu anlatan Atalay, şöyle devam etti:

"Şu anda kamu iş yerlerinin bir tanesindeyiz, demir yollarındayız. Buradaki tablo daha mı müspet? Yok. 1-1,5 sene evvel bir sözleşme yaptık. Sözleşmede aldığımız ücret 6 ayda eridi. Şu anda öyle bir noktadayız ki, ben 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum. Burada 30 seneyi aşmış arkadaşlarımız var, onlar da böyle bir sıkıntı hatırlamıyor. İlk defa son bir senedir enerji, savunma, demir yolu, kara yolu işçilerinin ve işçilerin tamamının yüzde 40'ının ek iş yaptığını biliyorum. Yani biri pazarda çalışıyor, biri kamyonla yük taşıyor, biri düğün salonunda garsonluk yapıyor."

Atalay, eylemlerini sorunlar çözülene kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Atalay, Ankara'da yapacakları büyük mitingin tarihinin 1 Ekim'deki Başkanlar Kurulunda netleşeceğini ancak 20 Ekim'i geçmeyeceğini bildirdi.

Atalay, daha sonra TCDD 2. Bölge Müdürlüğü girişinde demir yolu işçileri tarafından düzenlenen eyleme katıldı.

Demiryol-İş Ankara Şube Başkanı Musa Eker tarafından okunan basın açıklamasında, işçilerin yaşadığı geçim sıkıntısına işaret edildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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