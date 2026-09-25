Türk heyeti Gabes'te ticaret odasıyla mutabakat zaptı imzalanmasında anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

GABES (AA) – Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki Türk iş insanları heyeti, Tunus'un sanayi kenti Gabes'te Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari işbirliği ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

Gabes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rıza Kiylani'nin ev sahipliğindeki görüşmeye, Büyükelçi Demircan, Türkiye-Tunus Sanayi ve Ticaret Odası (TTSTO) Başkanı Selçuk Yılmaz ve Türkiye'nin Tunus Ticaret Ataşesi Selahattin Batur katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Gabes arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasındaki temasların artırılması ve Gabes Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye'deki iş dünyası kuruluşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Büyükelçi Demircan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkilerin önemine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Tunus ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine önem verdiğini belirten Demircan, Türk iş dünyasının Tunus ile yeni ticari ortaklıklar kurmaya açık olduğunu kaydetti.

Demircan, Türkiye-Tunus ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde iş dünyası kuruluşları ve ticaret odalarının önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odasının iki ülke arasındaki ticari temasları kolaylaştıracak önemli bir yapı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile ticari ilişkilere açığız" vurgusu

Gabes Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kiylani de Türkiye ile ticari ilişkilere açık olduklarını ve Türk iş dünyasıyla daha fazla temas kurmak istediklerini ifade etti.

Kiylani, Türkiye ile Tunus arasındaki ticaretin geliştirilmesinin yanı sıra iki ülke iş insanları arasındaki bağlantıların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede, iki oda arasındaki işbirliğinin kurumsal bir çerçeveye kavuşturulması amacıyla karşılıklı işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanması konusunda karar alındı.

Hazırlanacak mutabakat zaptıyla, temasların yoğunlaştırılması, karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarının tespiti ile Türk ve Tunuslu girişimciler arasında yeni iş ortaklıklarının kurulması hedefleniyor.

Heyetin ziyaretinde ayrıca Gabes'in Türkiye ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından taşıdığı imkanlar ve gelecekte gerçekleştirilebilecek işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunus'un güneyinde yer alan Gabes, fosfat ve kimya sanayisinin yanı sıra limanı ve sanayi altyapısıyla ülkenin önemli ekonomik merkezleri arasında bulunuyor. Kentin sahip olduğu ticari ve lojistik imkanlar, Türkiye ile bölge arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından da potansiyel taşıyor.

Kaynak: AA