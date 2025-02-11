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Türk Hava Yolları, Air India Express ile Yeni Anlaşma İmzaladı

Türk Hava Yolları, Air India Express ile Yeni Anlaşma İmzaladı
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Türk Hava Yolları Teknik AŞ, Air India Express ile 190 Boeing 737-8 ve 737-10 uçağı için bakım ve yedek parça teminini kapsayan yeni bir anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, Air India Express'in operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, uzun yıllardır birçok farklı bakım hizmetini sunduğu Hindistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu Air India grubuna bağlı Air India Express ile Boeing 737 filosunu kapsayan yeni bir anlaşma imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen "MRO Middle East" fuarında imzalanan anlaşma 190 Boeing 737-8 ve 737-10 uçağının yedek parça temini ve bakım ihtiyaçlarını kapsıyor. Bu anlaşma sayesinde Air India Express, THY Teknik AŞ'nin geniş komponent havuzu, bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve lojistik gibi hizmetlerinden yararlanabilecek.

THY Teknik AŞ, küresel tedarik zincirini ve teknik uzmanlığını kullanarak Air India Express'in operasyonel verimliliğini ve filo güvenilirliğini artırmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, Air India Express ile iş birliklerini yeni anlaşma ile daha da güçlendirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu iş birliğinin devamının, komponent bakım-onarım hizmetlerinde güvenilirliklerinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirten Akbulut, "Kabiliyetlerimiz ve küresel tedarik zincirimiz sayesinde havayolunun operasyonel verimliliğini en üst seviyelere taşıyacağız. Air India Express'e çözüm ortağı olarak bize olan güvenlerini sürdürdükleri için teşekkür ediyoruz. Hindistan havacılığının yükselişine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"THY Teknik AŞ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Air India Express Genel Müdürü Aloke Singh ise THY Teknik AŞ ile iş birliklerini devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydederek, "B737-8 ve B737-10 uçaklarımız için komponent destek ve çözüm hizmetleri konusunda THY Teknik AŞ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejik ortaklık, bakım ve onarım yetkinliklerimizi daha da güçlendirerek B737 filomuzun hızla büyümesini destekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

THY Teknik AŞ ve Air India Express'in uzun yıllardır birçok farklı bakım hizmetini kapsayan köklü bir iş birliği bulunuyor. Bu anlaşmalar, iki şirket arasındaki karşılıklı güveni ve iş birliğini daha da pekiştirirken Air India Express'in operasyonel verimliliğe olan hassasiyetini de gösteriyor.

THY Teknik AŞ, kesintisiz ve sorunsuz operasyon desteği sağlayarak Air India Express'in genişleyen ağına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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