Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

THY'nin Şam uçuşları başlıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik seferlere başlanacağını duyurdu.

HAFTADA ÜÇ SEFER OLACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haftada üç sefer olacak şekilde 23 Ocak'ta Şam seferlerinin başlayacağını bildirdi.

"ŞAM'A DÖNÜYORUZ"

Sezai Karakoç şiirine atıfta bulunan Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana!" (Sezai Karakoç) Şam'a dönüyoruz! Haftada 3 sefer ile Şam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun."

Türk Hava Yolları, 23 Ocak'ta Şam Seferlerine Başlıyor

THY'nin Şam uçuşları başlıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
img

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.