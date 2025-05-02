Türk Hava Sahasında Rekor Transit Uçuş Sayısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27 Nisan'da Türk hava sahasında gerçekleşen 1729 transit uçuş ile tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Eurocontrol verilerine göre; 27 Nisan 2025 tarihinde Türk hava sahasında 1729 transit uçuşa hizmet verildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Bu rakamla birlikte, 9 Nisan 2025'te kaydedilen 1711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak, Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk. 2024 yılı ocak ayına göre yüzde 9, şubat ayına göre yüzde 8,2 ve mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6,9 artış sağladık" ifadelerini kullandı.

'TÜRK HAVA SAHASI, TRANSİT TRAFİĞİN MERKEZİ'

Türkiye'nin jeopolitik konumunun getirdiği avantajı da göz önünde bulundurarak hava yolu yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip. Söz konusu Eurocontrol verileri, ülkemiz hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında bir hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin de merkezi konumuna geldiğini gösteriyor. Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de Türkiye'yi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.