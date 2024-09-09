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Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları Toplantısı Astana'da Gerçekleşti

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları 8. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TDT üyesi ülkelerin gençlik politikası ve yeni ortak spor projelerinin hazırlanması gibi konular ele alındı. Ayrıca, bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları 8. Toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosınov'un ev sahipliğindeki toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan'dan bakan ve yetkililer ile Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, TDT üyesi ülkelerin bu alandaki işbirliğini pekiştirmeye yönelik konular başta olmak üzere gençlik politikası ve yeni ortak spor projelerinin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bak, özellikle TDT ülkelerinde gençlerin gelişmesi ve kaynaşması için çeşitli gençlik programlarını değerlendirdiklerini kaydederek "Bu birliktelik bu bölgedeki ticaretin ve ekonominin gelişmesi için de çok önemli." diye konuştu.

Bak, toplantıda ayrıca bir sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da yapılmasının kararlaştırıldığını da söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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