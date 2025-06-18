Türk Büyükelçi, Sırbistan Bakanları ile Altyapı Projelerini Görüştü

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Aleksandra Sofronijevic tarafından kabul edildi.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Saygılı ve Sofronijevic iki ülke arasındaki altyapı projeleri hakkında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sofronijevic, ülkesinde birçok altyapı projesine katılan Türk şirketlerinin çalışmasından memnun olduklarını, bu projeler arasında başkent Belgrad ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna arasındaki otoyol inşaatının da bulunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 4 milyar doları aşarak rekor kırdığını aktaran Sofronijevic, "Türk şirketleri Sırbistan'ı güvenilir bir ortak ve istikrarlı bir iş ortamı olarak görüyor, yatırımları da bunun en iyi göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı'nın Adalet Bakanı Vujic ile yaptığı görüşmede ise Sırbistan'daki yargı reformu ve yargı sisteminin dijitalleştirilmesi konusu ele alındı.

Vujic, yargı altyapısının modernizasyonuna yönelik, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını içeren adımlar attıklarını, Türkiye'nin bu alanda önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

Saygılı ise iki ülke arasındaki dostluğun yeni ortak projelerle daha da derinleşeceğine inandığını ifade etti.