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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum- Kars Bölgesel Treni'nin 2026-2027 kış sezonu seferlerinin 26 Aralık'ta başlayacağını duyurdu. Uraloğlu, "Turistik Erzurum- Kars Bölgesel Treni'mizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. Erzurum- Kars ve Kars- Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum- Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğu Anadolu'nun kış mevsimindeki doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetmek isteyen yolcular için yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Turistik Erzurum- Kars Bölgesel Treni'mizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. 26 Aralık'ta başlayacak seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demir yolu yolculuğu sunacağız" ifadelerini kullandı.

ERZURUM-KARS ARASINDA TOPLAM 14 SEFER DÜZENLENECEK

Turistik Erzurum- Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağını aktaran Uraloğlu, "Erzurum- Kars ve Kars- Erzurum güzergahlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz" dedi.

BİLETLER, TCDD TAŞIMACILIK E-BİLET SİSTEMİNDEN ALINABİLECEK

Yeni sezon biletlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yolcuların biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebileceğini ifade etti.

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin ilk kez 2023 yılında seferlerine başladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2023 yılından bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız" bilgisini paylaştı.

Kaynak: ANKA