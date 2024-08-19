Üye Girişi
Haberler

Tüpsüz Dalışla 64 Kilogramlık Akya Balığı Avlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığını avladı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığını avladı.

Daha önce de tüpsüz olarak dalıp zıpkınla çok sayıda büyük balık yakalayan Müjdat Turan, 10 Ağustos'ta trofe avı için Ege Denizi'nin kuzeyinde serbest dalış yaptı. Tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe inen Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Kuzey Ege Denizi açıklarında 4 saat kadar dalış yaptığını söyleyen Turan, "Fakat hiçbir şey yoktu. Artık güneş batmak üzereydi. Son dalış için daha açık resiflere gittik. Yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bu resif. Orada son bir dalış yaptık. Orada yaklaşık 18 metrede, karanlık sulardan bana doğru gelen büyük bir kütle gördüm. Çok heyecanlandım. Yaklaştığında dev bir akya olduğunu fark ettim. Atışımı yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 saat mücadele ettim ancak bota alabildik" dedi.

Avladığı akyanın inanılmaz büyüklükte olduğunu belirten Müjdat Turan, "Eski balıkçılar tarafından Kuzey Ege'de avlanılan en büyük balık olduğu söyleniyor. 64 kilo geldi balık. Çok heyecanlı ve macera dolu bir avdı. Boyu da metreyle ölçtük. 1,80 boyunda geldi. İnanılmaz uzun bir balıktı. Hatta balığı yanıma yatırdığımda benimle aynı boydaydı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Balıkçılık Spor Akya Balıkçılık Doğa Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title