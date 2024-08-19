Tüpsüz Dalışla 64 Kilogramlık Akya Balığı Avlandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığını avladı.

Daha önce de tüpsüz olarak dalıp zıpkınla çok sayıda büyük balık yakalayan Müjdat Turan, 10 Ağustos'ta trofe avı için Ege Denizi'nin kuzeyinde serbest dalış yaptı. Tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe inen Turan, 64 kilogram ağırlığında ve 1,8 metre boyunda akya balığı avladı. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti.

Kuzey Ege Denizi açıklarında 4 saat kadar dalış yaptığını söyleyen Turan, "Fakat hiçbir şey yoktu. Artık güneş batmak üzereydi. Son dalış için daha açık resiflere gittik. Yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bu resif. Orada son bir dalış yaptık. Orada yaklaşık 18 metrede, karanlık sulardan bana doğru gelen büyük bir kütle gördüm. Çok heyecanlandım. Yaklaştığında dev bir akya olduğunu fark ettim. Atışımı yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 saat mücadele ettim ancak bota alabildik" dedi.

Avladığı akyanın inanılmaz büyüklükte olduğunu belirten Müjdat Turan, "Eski balıkçılar tarafından Kuzey Ege'de avlanılan en büyük balık olduğu söyleniyor. 64 kilo geldi balık. Çok heyecanlı ve macera dolu bir avdı. Boyu da metreyle ölçtük. 1,80 boyunda geldi. İnanılmaz uzun bir balıktı. Hatta balığı yanıma yatırdığımda benimle aynı boydaydı" diye konuştu.