Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, Libya ile komisyon kararları için yol haritası istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, Libya heyeti başkanı Tayyib ile görüşerek komisyon kararlarının uygulanması için ortak yol haritası gerektiğini vurguladı. Nefti, yaklaşan üst düzey istişareler öncesinde mutabık kalınan noktaların yakından takibi için heyet başkanlarına çağrı yaptı.

Tunus, Tunus-Libya Ortak Yüksek Düzeyli Memurlar Komisyonu toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla ortak bir yol haritası belirlenmesinin önemini vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, başkent Tunus'taki bakanlık merkezinde, Ortak Komisyon toplantılarına katılan Libya heyetinin başkanı Eşref et-Tayyib ile bir araya geldi.

Görüşmede, komisyon çalışmalarının sonuçlarının uygulanması hususunda ortak bir yol haritası çizilmesinin gerekliliğine işaret eden Nefti, iki kardeş ülke arasındaki yaklaşan üst düzey ikili istişareler ve ortaklıklar öncesinde, mutabık kalınan noktaların yakından takip edilmesi için iki ülke heyet başkanlarına çağrıda bulundu.

Nefti, toplantı sırasında Libya heyetinden komisyon görüşmelerinin sonuçları, ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik varılan neticeler ve bilhassa güvenlik, ekonomi, ticaret ile yatırım gibi öncelikli ve umut vadeden alanlarda geliştirilen teklifler hakkında bilgi aldı.

Başkent Tunus'ta 10 Kasım'da başlayan Ortak Yüksek Düzeyli Memurlar Komisyonu toplantılarında, iki ülke arasındaki kurumsal koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi ve ortaklık alanlarının genişletilmesi ele alınmıştı.

Libya resmi haber ajansına göre, Genel Fuar ve Kongre Kurumu Başkanı İsam el-Avil'in de aralarında bulunduğu farklı sektörlerden yetkililerin yer aldığı Libya heyeti, toplantılarda ekonomi, ticaret, maliye, insan kaynakları, sanayi, enerji, madencilik, hukuk, sosyal ve kültürel alanlar, tarım, çevre, su kaynakları, balıkçılık, siyasi istişare, güvenlik, sınır iş birliği ile ulaşım ve iletişim dosyalarını masaya yatırmıştı.

Kaynak: AA
Trump'ın bakanı son anda kurtuldu! Kendi partisinde kavga çıktı

Trump'ın bakanı son anda kurtuldu! Partisindeki vekile patladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! İçinden çıkabilecek madde korkuttu

Issız adada ABD ordusuna ait 84 yıllık varil bulundu! Bölge alarmda
Yıllardır süren husumette kan döküldü: 1 ölü

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Yıllardır süren husumette kan döküldü
Atatürk Havalimanı'ndaki tatbikatta yükselen alevler vatandaşlara 112'yi arattı

Görüntü Atatürk Havalimanı'ndan! Gören 112'yi arattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Küstah sözlere sert tepki
İsrail Güvenlik Kabinesi, orduya İran talimatını verdi

Koltuğu bırakmadan son kez katliama hazırlanıyor
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Antalya'ya damga vuran lider! Böyle uğurlandı
Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi