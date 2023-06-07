Tunus Cumhurbaşkanı ve İtalya Başbakanı Yasadışı Göçü Konuştu

TUNUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (sağda) 6 Haziran 2023 tarihinde Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi, 6 Haziran 2023.

TUNUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (sağda) 6 Haziran 2023 tarihinde Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi, 6 Haziran 2023.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikili ilişkileri ve yasadışı göç sorununu görüşmek üzere Salı günü Tunus'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Tunus Cumhurbaşkanlığı/Xinhua aracılığıyla)