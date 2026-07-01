Tunus, Afrika ekonomik entegrasyonuna bağlılığını yineledi

Tunus, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı COMESA bünyesindeki ekonomik entegrasyon sürecine desteğini sürdüreceğini ve ortak pazar içindeki konumunu güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid, başkent Tunus'ta düzenlenen COMESA kurumları forumunun kapanışında konuştu.

"İç Afrika Ufuklarını Genişletmek: COMESA Pazarlarına Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Erişim İçin Dijital İnovasyon" temasıyla gerçekleştirilen forumun, Tunus'un Afrika kıtasındaki ekonomik bütünleşmeye verdiği önemin somut göstergesi olduğunu belirten Abid, bölgesel işbirliğinin küresel ekonomik dönüşümler karşısında stratejik bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Abid, Afrika halklarının kalkınma ve refah beklentilerine cevap verebilmek için ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dijital dönüşümün Afrika ekonomilerinin rekabet gücünü artırmada, pazarlara erişimi kolaylaştırmada ve ticari ilişkileri geliştirmede temel rol oynadığını kaydetti.

Dijitalleşmenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın ve genç girişimcilere yeni fırsatlar sunduğunu belirten Abid, COMESA kurumlarının finansman, ticaret sigortası, yatırım teşviki, kapasite geliştirme ve bölgesel değer zincirlerinin güçlendirilmesi alanlarında üye ülkelere önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Tunuslu Bakan, forumun COMESA kurumları ile üye ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini, mevcut fırsat ve hizmetlere ilişkin farkındalığı artırdığını ve Afrika içi ticaret ile yatırımları geliştirecek yeni ortaklıkların kurulmasına zemin hazırladığını söyledi.

Abid, ülkesinin ekonomik entegrasyonu destekleyen, yatırımları teşvik eden, bölgesel değer zincirlerini geliştiren ve dijital dönüşümü sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak gören Afrika girişimlerine aktif katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

1991 yılında kabul edilen Abuja Zirvesi kararları doğrultusunda Afrika ekonomik bütünleşmesinin temel yapı taşlarından biri olarak faaliyet gösteren COMESA'nın 21 üye ülkesi bulunuyor. Tunus ise örgüte 2018 yılında katılmıştı.