Tunceli'de Atlanta köyünde çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ormanlık alana sıçramadan önce kontrol altına alındı.

Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

TUNCELİ Tunceli'de bir köyde otluk alanda çıkan yangın, köylüler ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli merkeze bağlı Atlanta köyündeki otluk alanda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken durum Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, köylülerle birlikte müdahale ettikleri yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.