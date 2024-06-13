ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

13 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.06.2024 10:20:00

Tamir Tarihi: 13.06.2024 20:00:00

Detay: Cumhuriyet mahallesi içerisindeki su deposunda oluşan seviye azlığı nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

POLATLI

Arıza Tarihi: 13.06.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 13.06.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Sıcaklıkların artmasıyla İlçemizde Aşırı kullanımdan kaynaklı (Çim, bahçe sulama, araç ve halı yıkama vb.) Aski depo seviyesinin azalması nedeniyle üst kotlarda bölgesel basınç düşüklüğü ve su alamama görülebilmektedir. Şebeke hattımızda herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Yoğun tüketimin azalması sonrası depo ve hatların dolmaya başlaması ile su akışı sağlanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi, Gazi Mahallesi,Mehmet Akif Mahallesi,Çamlıca Mahallesi,Cumhuriyet Mahallesi,Fatih Mahallesi,Zafer Mahallesi,Kurtuluş Mahallesi,Şentepe Mahallesi,Esentepe Mahallesi,Gülveren Mahallesi,İstiklal Mahallesi,Yeni Mahalle

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 13.06.2024 10:00:00

Tamir Tarihi: 13.06.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi Dağıtım Şebeke Hattındaki Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Sekli Mahallesi