Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tunceli'de ağır hasarlı kamu binalarının yıkımına başlandı

Tunceli'de ağır hasarlı kamu binalarının yıkımına başlandı

Güncel Haberler

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan analizlerde ağır hasar raporu verilen kamu binalarının yıkımına başlandı.

Tunceli'de ağır hasarlı kamu binalarının yıkımına başlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan analizlerde ağır hasar raporu verilen kamu binalarının yıkımına başlandı.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve ağır hasarlı olan eski sağlık ocağı, maliye lojmanı, öğretmenevi ve Dede Korkut İlköğretim Okulunun yıkımına başlandı. Yıkılan maliye lojmanının yerine adliye lojmanı yapımına başlanırken, Dede Korkut İlköğretim Okulu için yeni bina okul binası yapımına başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Pülümür Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title