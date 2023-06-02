Tunceli'de ağır hasarlı kamu binalarının yıkımına başlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan analizlerde ağır hasar raporu verilen kamu binalarının yıkımına başlandı.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından deprem yönetmeliğine uygun olmayan ve ağır hasarlı olan eski sağlık ocağı, maliye lojmanı, öğretmenevi ve Dede Korkut İlköğretim Okulunun yıkımına başlandı. Yıkılan maliye lojmanının yerine adliye lojmanı yapımına başlanırken, Dede Korkut İlköğretim Okulu için yeni bina okul binası yapımına başlanacağı öğrenildi.