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Tunceli Çemişgezek'te Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Başladı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmaları başladı. İş makineleriyle yapılan kazılar sonucunda doğal gaz boruları döşeniyor. Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarına başlandı.

Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle belirlenen noktalarda kazılar yapılıyor.

Açılan çukurlara daha sonra işçiler tarafından doğal gaz boruları döşeniyor.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de beraberindekilerle TOKİ bölgesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Yetkilerden bilgi alan Somyürek, AA muhabirine, ilçe sakinlerinin uzun süredir doğal gazı beklediğini söyledi.

Somyürek, altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksamaların oluşabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Enes Çemişgezek tunceli Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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