TÜİK: Mayıs enflasyonu yüzde 73,5 - Haberler

TÜİK, Mayıs enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,98, yıllık bazda yüzde 73,5 arttığını açıkladı. ENAG ise Mayıs enflasyonunu yüzde 160,76 olarak verdi. Üretici endeksinde enerji fiyatlarındaki patlama dikkat çekti.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir yıl önce Mayıs ayına göre ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE), bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

TÜİK'e göre yıllık bazda en büyük artış yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyasında oldu. En düşük artış ise yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Haberleşmeyi yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık izledi.

Mayıs'ta aylık bazda ise fiyat artışlarında yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller başı çekti.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 130 temel başlığın endeksinde artış kaydedilirken 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleştiği, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadığı bildirildi.

ENAG yüzde 160,76 olarak hesapladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise TÜİK öncesinde bir açıklama yaparak Mayıs ayında ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksinin (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,46, yıllık bazda yüzde 160,76 oranında arttığını bildirdi.

Üretici enflasyonu yüzde 132,16

TÜİK, TÜFE ile eş zamanlı olarak Mayıs ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) de açıkladı.

Buna göre Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 8,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,16 arttı. Artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 51,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,38 olarak kaydedildi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 133,49, imalatta yüzde 115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 360,30 ve su temininde yüzde 70,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,41, dayanıksız tüketim malında yüzde 106,82, enerjide yüzde 300,16 ve sermaye malında yüzde 79,08 oldu.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri ise; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,22, imalatta yüzde 5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 38,49 ve su temininde yüzde 4,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,99, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,57, dayanıksız tüketim malında yüzde 7,06, enerjide yüzde 27,65 ve sermaye malında yüzde 4,11 artış olarak kaydedildi.

Elektrik ve gazda yıllık artış yüzde 360

Yıllık en düşük artış; yüzde 43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 44,33 ile giyim eşyası, yüzde 59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 360,30, ham petrol ve doğal gaz yüzde 250,13, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en büyük artış; yüzde 38,49 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 11 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, yüzde 10,87 ile içecek alt sektörlerinde oldu. Aylık en düşük artış ise yüzde 0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1,33 ile metal cevherleri, yüzde 1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti.

DW/BK,EC

Deutsche Welle / Güncel