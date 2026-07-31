TÜİK: Haziranda dış ticaret açığı yüzde 26,2 artarak 10,4 milyar dolara yükseldi

(ANKARA) - TÜİK'in Haziran 2026 Dış Ticaret İstatistikleri'ne göre ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 26,2 artarak 10 milyar 370 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Haziran 2026 Dış Ticaret İstatistikleri'ne göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalat ise yüzde 23 artışla 35 milyar 285 milyon dolar oldu.

Genel ticaret sistemine göre 2026 yılı Haziran ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat ise yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon dolara çıktı.

Ocak-Haziran döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 26,2 ARTTI

Haziran ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,4'ten yüzde 70,6'ya geriledi.

Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı yüzde 7,4 artışla 53 milyar 140 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,6'dan yüzde 71,9'a düştü.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ise haziran ayında ihracat yüzde 23,2 artışla 23 milyar 302 milyon dolar, ithalat yüzde 24,3 artışla 28 milyar 16 milyon dolar oldu. Bu kapsamda dış ticaret açığı 4 milyar 713 milyon dolar olarak hesaplanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 oldu.

İHRACATTA İMALAT SANAYİ ÖNE ÇIKTI

Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre toplam ihracatın yüzde 93,7'sini imalat sanayi ürünleri oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 2 oldu.

İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, İTHALAT ÇİN'DEN

Haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 971 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 1 milyar 539 milyon dolarla ABD, 1 milyar 352 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 258 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 117 milyon dolarla İspanya izledi. İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29 oldu.

İthalatta ise ilk sırada 5 milyar 276 milyon dolarla Çin yer aldı. Çin'i 3 milyar 673 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 463 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 872 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 384 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 41,6 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre haziran ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 7,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, ithalat yüzde 8,7 artış gösterdi.

Haziran ayında imalat sanayi ürünleri toplam ihracatın yüzde 93,7'sini oluştururken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 oldu. İthalatta ise imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,3, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 olarak hesaplandı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE AÇIK 10,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Özel ticaret sistemine göre ise haziran ayında ihracat yüzde 23,8 artışla 22 milyar 720 milyon dolar, ithalat yüzde 27,1 artışla 33 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 34,9 artarak 10 milyar 473 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,3'ten yüzde 68,4'e geriledi.

Ocak-Haziran döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4 artışla 124 milyar 604 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artışla 178 milyar 777 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 9,5 artarak 54 milyar 173 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: ANKA