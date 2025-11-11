TÜİK Eylül Ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,3, perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,3 arttı.

TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 artış gösterdi.

Ticaret satış hacminde aylık yüzde 4,7, perakende satış hacminde aylık yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.