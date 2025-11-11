Haberler

TÜİK Eylül Ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı ticaret satış hacimlerinin yıllık yüzde 10,3 ve perakende satış hacminin yıllık yüzde 14,3 arttığını açıkladı. Aylık bazda ise ticaret satış hacminde yüzde 4,7 artış gözlemlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,3, perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,3 arttı.

TÜİK, Ticaret Satış Hacim Endeksi Eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 artış gösterdi.

Ticaret satış hacminde aylık yüzde 4,7, perakende satış hacminde aylık yüzde 2,2 artış kaydedildi.

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otel odasından kadın cesedi çıktı

İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otelde de kan dökmüş
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.