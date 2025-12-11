Tüik: Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan 2024 Yılında En Yüksek Payı Yüzde 29,2 ile İstanbul Aldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2024" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYH) en yüksek payı yüzde 29,2 ile İstanbul aldı.

İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; İstanbul 2024 yılında 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 29,2 pay aldı. İstanbul'u, 4 trilyon 672 milyar 844 milyon TL ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 trilyon 562 milyar 758 milyon TL ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH sıralamasında son üç sırada 41 milyar 875 milyon TL ile Gümüşhane, 35 milyar 502 milyon TL ile Ardahan ve 28 milyar 137 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2024 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53'ünü oluşturdu.

İstanbul, kişi başına GSYH'de ilk sırada

Kişi başına GSYH'de İstanbul, 2024 yılında 802 bin 669 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 788 bin 873 TL ile Kocaeli ve 788 bin 859 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH sıralamasında son üç sırada 203 bin 49 TL ile Van, 194 bin 660 TL ile Ağrı ve 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa bulundu. Kişi başına GSYH, 2024 yılında 11 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İstanbul, tarım ve diğer hizmet faaliyetleri hariç tüm sektörlerde ilk sırada

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; İstanbul 2024 yılında tarım, ormancılık, balıkçılık ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki tüm başlıklarda en yüksek payı aldı. İstanbul'un bilgi ve iletişim faaliyetlerinden aldığı pay yüzde 64; finans ve sigorta faaliyetlerinden aldığı pay yüzde 59,3; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinden aldığı pay yüzde 39; ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetlerinden aldığı pay yüzde 39,8; inşaat sektöründen aldığı pay ise yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 44,9 ile diğer hizmet faaliyetlerinde lider oldu.

İstanbul'un toplam GSYH'sinde en yüksek pay ticaret ve ulaştırmadan

İstanbul'un toplam GSYH'si içinde en yüksek pay yüzde 33,9 ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri aldı. Sanayi sektörü yüzde 15,1 ile ikinci, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 ile üçüncü sıraya yerleşti.

Zincirlenmiş hacim endeksiyle GSYH, 46 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde arttı

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarken, 46 ilde artış Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. En yüksek artış gösteren iller; yüzde 31,4 ile Adıyaman, yüzde 17,1 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Malatya oldu. En yüksek düşüş ise yüzde 2,4 ile Bilecik, yüzde 5,7 ile Kırşehir ve yüzde 7,9 ile Erzincan'da görüldü.

GSYH büyümesine en fazla katkı İstanbul'dan

Yıllık GSYH'nin zincirlenmiş hacim endeksiyle yüzde 3,3 arttığı 2024 yılında büyümeye en fazla katkı veren il yüzde 0,62 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,44 ile Ankara ve yüzde 0,16 ile Hatay izledi. Negatif yönlü katkı veren illerin başında ise yüzde 0,017 ile Erzincan, yüzde 0,012 ile Kırşehir ve yüzde 0,011 ile Adana yer aldı.