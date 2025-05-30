Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanlığı'na Hüseyin Büyükfırat yeniden seçildi.

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının kurduğu TÜİB'in 6. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Bakü'de düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Elnur Aliyev, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Etkinlik, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu.

Toplantıda konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sadece stratejik ortaklık değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve gönül bağlarına dayalı bir kardeşlik olduğunu vurguladı.

Akgün, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve ticaret alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "Enerjiden ulaştırmaya, inşaattan tarıma, savunma sanayinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz projeler, iki ülkenin kalkınmasına ortak katkı sunmaktadır." dedi.

Karabağ'ın yeniden inşasında Türkiye'nin stratejik rol üstlendiğini vurgulayan Akgün, "İşgalden kurtarılan Laçın'da, inşasında Türk firmalarının da katkı sunduğu havalimanının açılışı, 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilmiş ve bu önemli proje, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir diğer somut tezahürü olarak hizmete girmiştir." diye konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan ise Bakan Ömer Bolat'ın selamlarını ileterek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin karşılıklı yatırımlar ve projelerle güçlendiğini söyledi.

Gürcan, 2021 yılında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Temmuz 2024 itibarıyla genişletildiğini hatırlatarak, cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Türk müteahhitlik firmalarının, Azerbaycan'da bugüne kadar 21 milyar dolar değerinde 552 proje üstlendiğini belirten Gürcan, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımların üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17 milyar doları aştığını, Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımlarının da 21 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

"'Bir millet, iki devlet' ülküsüyle hareket ediyoruz"

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise "Bu bölgedeki işbirliklerimizin Türk dünyasının güç birliği olduğunun farkındayız. Azerbaycan'da 'bir millet, iki devlet' ülküsüyle hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlarının belirlediği vizyon doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Büyükfırat, Türk iş dünyasının bu hedeflere katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Hüseyin Büyükfırat, oy birliğiyle TÜİB Başkanlığı'na yeniden seçildi.