TÜGVA, Sultangazi'de "İşgal Altındaki Filistin" etkinliği düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sultangazi Temsilciliği tarafından "İşgal Altındaki Filistin" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Sultangazi Belediyesine ait salonda düzenlenen etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programa AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, TÜGVA Sultangazi Temsilcisi Harun Eryiğit ile vatandaşlar katıldı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının Kudüs ve Filistin'e olan sevgisi karşısında çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kudüs ve Filistin denilince akla Osmanlı ile varisleri Türklerin geldiğini ifade eden Berhum, Filistin'in bütün Müslümanların yeri olduğunu söyledi.

"Bu savaş, Hak ve batıl arasında bir savaştır"

Hamas olarak sadece İsrail'le savaşmadıklarına dikkati çeken Berhum, "Bizler, başta ABD ve İsrail işbirlikçisi Avrupa ülkeleriyle de savaşıyoruz. Biz orada aynı zamanda ümmetin onur ve izzetini koruyoruz. Bu savaş, Hak ve batıl arasında bir savaştır. Bu savaş, Orta Doğu'nun geleceğini ve bölgedeki ülkelerin geleceğini de etkileyecektir." dedi.

Hamas olarak İsrail'i tanımadıklarını kaydeden Berhum, Filistin topraklarının çeteler yoluyla gasbedildiğini belirtti.

Berhum, kırmızı çizgileri aşıldığı zaman susmalarının asla mümkün olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bizleri, çocuklarımızı öldürebilirsiniz. Biz onların şehit olduğuna, daha iyi bir yere, cennete gittiğine inanıyoruz. Bizim kırmızı çizgimiz Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'ya girip, canlı yayında içki içip bunu bütün dünyaya duyurdular. Mekana yönelik çirkin davranışlarda bulundular. Peygamber Efendimizin minberi önünde O'na küfrettiler. Yine orada Kur'an-ı Kerim yaktılar. Kadınlarımızın başörtüsüne el uzattılar. Aksa içerisinde Müslüman kanı akıttılar. Bütün bunları görüp susmak olmazdı. Tüm bunlardan sonra 7 Ekim'de Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattık."

"Ümmetin onuru için mücadele ediyoruz"

İsrail'in bölgenin en güçlü ve yenilmez devleti olarak görüldüğüne işaret eden Berhum, Avrupa'nın ve bazı Müslüman ülkelerin onları desteklediğini bildiklerini söyledi.

Hamas Sözcüsü Berhum, "Biz, İsrail'in soykırım yapacağından emindik. Emin olmadığımız ise 2 milyar Müslüman'ın olup biteni izlemesidir. Bizi üzen de budur. Biz ümmetin onuru için mücadele ediyor, şehitler veriyoruz. Lütfen siz de dualarınızla, imkanlarınızla bize yardım edin." diye konuştu.