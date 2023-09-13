Tufanbeyli'de aday öğretmenler için uyum eğitimi başladı
Tufanbeyli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında göreve başlayan aday öğretmenler için uyum eğitimi düzenlendi.
Tufanbeyli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında göreve başlayan aday öğretmenler için uyum eğitimi düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enerjisa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime 76 öğretmen katıldı.
Öğretmenlere eğitimde, sınıf yönetimi, öğretim teknikleri ve yöntemleri konularında bilgi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan da etkinliğin açılışında aday öğretmenlere ilçenin, okulların, velilerin genel durumları hakkında bilgilendirme yaptı.
Kaynak: AA / Güncel