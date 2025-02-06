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TTK'ya Doğal Afetlere Hazırlıklı Araçlar Teslim Edildi

TTK'ya Doğal Afetlere Hazırlıklı Araçlar Teslim Edildi
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) deprem ve yangın gibi doğal afetlerde kullanmak üzere özel tasarımlı iki yeni aracı teslim aldı. TTK Genel Müdürü, madencilerin afetlerde gösterdiği yardımlara dikkat çekti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerine, deprem ve yangın gibi doğal afetler ile maden kazalarında kullanılmak üzere özel tasarımlı 2 aracın teslimatı yapıldı.

Maden kazalarına müdahale etmek üzere kapalı devre solunum cihazlarına göre hazırlanan araç ile deprem, yangın gibi doğal afetlerde kullanılması için tasarlanıp buna uygun ekipmanla donatılan araçların tanıtımı ve teslimi için TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda tören gerçekleştirildi.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, gazetecilere, maden işçilerinin 6 Şubat 2023'teki depremlerde hızlı şekilde bölgeye gidip müdahalelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Sahada gönüllü olarak 3 bin 907 kişinin görev yaptığını aktaran Kiraz, "Madencilerimiz, birçok insanın canlı kurtarılmasında faaliyet gösterdi. Çalışma şartlarında kazanmış oldukları iş tecrübesini yıkılmış binalarda da kullanarak kimsenin giremediği yerlere girip bir sürü mucize hikayelere imza attılar." dedi.

Kiraz, bu tür olaylar olduğunda hızlı ve güvenli şekilde intikal edebilmek için araç parklarına iki araç daha kattıklarını kaydetti.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu, her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "TTK de bu konuda profesyonel bir ekip. Madencilerimiz yerin altında her gün yaptığı işi, enkazda da can kurtarmak için yapıyor. Bu anlamda lojistik destek ve yardımcı kuvvetler olarak bu araçların alınması iyi oldu." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise enkazda can kurtaran ve insanlara umut ışığı olan madencilere teşekkür etti.

TTK tahlisiye ekibinde yer alan endüstri mühendisi Muharrem Atik, müdahale alanına göre iki farklı araç temin ettiklerini belirterek, bir aracı tamamen maden kazalarına müdahale etmek için kapalı devre solunum cihazlarına göre teçhiz ettiklerini, diğerinin ise deprem, yangın gibi doğal afetlerde kullanılmak üzere tasarlandığını söyledi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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