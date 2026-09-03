TSK Binicilik Takımı'ndan Hollanda'da şampiyonluk

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Binicilik Takımı, Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'nda birinci oldu.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Almanya, Norveç, Belçika, Fransa, İsviçre ile Birleşik Krallık gibi binicilik anlamında önemli ülkelerin yer aldığı Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'na Türkiye'den ilk defa katılan TSK Spor Gücü Binicilik Takımı, harekat emriyle başlayan, harita ile yön bulma, pusula ile istikamet açısı hesaplama, dürbünle emare bulma, arazide mühimmat bulma, tank imha etme, drone-İHA saldırılarından kurtulma ve el bombası isabet/mesafe atışı gibi at üstünde icra edilen zorlu askeri görevleri içeren 35 kilometrelik parkurda yarıştı. Takımımız, ev sahibi Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ın da bir takımda yer aldığı ve 10 takımla temsil edildiği, 8 ülkeden toplam 130 binici ile 20 takımın katıldığı müsabakada birinci olarak şampiyonluğa ulaştı. Elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı sporcularımızı yürekten tebrik eder, kendilerine başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: ANKA