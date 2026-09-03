Haberler

TSK Binicilik Takımı'ndan Hollanda'da şampiyonluk

TSK Binicilik Takımı'ndan Hollanda'da şampiyonluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Spor Gücü Binicilik Takımı, Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'nda birinci oldu.

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Spor Gücü Binicilik Takımı, Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'nda birinci oldu.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Almanya, Norveç, Belçika, Fransa, İsviçre ile Birleşik Krallık gibi binicilik anlamında önemli ülkelerin yer aldığı Uluslararası Askeri Binicilik Müsabakası'na Türkiye'den ilk defa katılan TSK Spor Gücü Binicilik Takımı, harekat emriyle başlayan, harita ile yön bulma, pusula ile istikamet açısı hesaplama, dürbünle emare bulma, arazide mühimmat bulma, tank imha etme, drone-İHA saldırılarından kurtulma ve el bombası isabet/mesafe atışı gibi at üstünde icra edilen zorlu askeri görevleri içeren 35 kilometrelik parkurda yarıştı. Takımımız, ev sahibi Hollanda'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim'ın da bir takımda yer aldığı ve 10 takımla temsil edildiği, 8 ülkeden toplam 130 binici ile 20 takımın katıldığı müsabakada birinci olarak şampiyonluğa ulaştı. Elde ettikleri bu büyük başarıdan dolayı sporcularımızı yürekten tebrik eder, kendilerine başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: ANKA
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu

Milyonları ilgilendiren oran açıklandı! Tüm hesaplar değişecek
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi
Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi

Dilenci değil bankamatik! Zabıtalar say say bitiremedi