ABD'de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi, hükümet kapanmasının uzaması durumunda bazı havaalanlarının kapatılabileceğini açıkladı. Çalışan maaşlarının ödenmemesi ve artan bekleme süreleri operasyonları zorlaştırıyor.

TSA'nın geçici yöneticisi Ha Nguyen McNeill, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, kapanmanın uzamasıyla birlikte çalışanların maaş alamadığını ve bu durumun operasyonları zorlaştırdığını belirtti.

McNeill, havaalanlarında bekleme sürelerinin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını ifade ederek, "Fonlar yeniden sağlanana kadar bazı havaalanlarını kapatmayı değerlendirebiliriz." dedi.

ABD'de federal hükümet, Senato'nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisi'nin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken, bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
