Haberler

Trump, Zayıflama İlaçlarının Fiyatlarını Düşürecek Anlaşmayı Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Eli Lilly ve Novo Nordisk ile yaptığı yeni anlaşmalarla zayıflama ilaçlarının fiyatlarını önemli ölçüde düşüreceklerini açıkladı. Trump, bu durumun düşük ve orta gelirli vatandaşlar için ilaçlara erişimi kolaylaştıracağını belirtti. Ayrıca basın toplantısında bir yönetici bayıldığında Dr. Öz'ün ilk müdahalesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Eli Lilly" ve "Novo Nordisk" adlı ilaç üreticisi firmalarla yaptıkları yeni anlaşmayla, ülkedeki zayıflama ilaçlarının fiyatlarını kayda değer ölçüde düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, zayıflama ilaçları üreten iki büyük şirketle yaptıkları anlaşmaları kamuoyuna duyurdu.

Trump, ABD'de ilaç fiyatlarını düşürmenin daha önce hayal bile edilemeyen bir durum olduğunu, ancak kendi yönetiminde bunu başarmalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Söz konusu ilaçların başka ülkelere kıyasla ABD'de katbekat yüksek olduğunu vurgulayan Trump, yeni anlaşmayla yaygın kullanılan bazı ilaç fiyatlarının 50 dolara kadar düşeceğini söyledi.

Söz konusu ilaçların daha çok düşük ve orta gelirli vatandaşlarca kullanıldığını, ancak bu kişilerin ilaçlara erişmelerinin çok zor olduğunu dile getiren Trump, milyonlarca Amerikalının artık daha kolay şekilde zayıflama ilaçlarına erişebileceğini anlattı.

Oval Ofis'te bayılan kişiye ilk müdahale Dr. Öz'den

Oval Ofis'te Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks konuşmasını yaparken, salonda bulunan Novo Nordisk yöneticisi Gordon Findlay'in aniden fenalaştığı anlar kameralara yansıdı.

Bilincini kaybeden Findlay yere doğru düşerken hızlı davranan Dr. Mehmet Öz, söz konusu kişiyi yere düşmeden yakalayarak hafifçe yere doğru yatırdı.

Dr. Öz'ün bayılan kişiye ilk müdahaleyi yaptığı anlarda Beyaz Saray yetkilileri canlı yayını aniden keserek Oval Ofis'teki tüm basın mensuplarını hızlıca salondan çıkardı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu

Netanyahu'nun bombalarla saldırdığı ülkeyi, Trump parayla vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı, Galatasaraylılar çılgına döndü
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Süper Lig ekibine devasa bir yeni tesis: İlk kazık vuruldu
İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes! ABD'nin teklifi kabul edildi

İç savaşın yaşandığı ülkede ateşkes! ABD'nin teklifi kabul edildi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.