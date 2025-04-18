Trump Yönetiminden Harvard Üniversitesine Fon Baskısı

NEW ABD'de Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesine sağlanan fonları durdurmasının ardından üniversitenin, yabancı fonlarını beyan etmesini talep etti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yönetim Harvard Üniversitesine yönelik baskı kampanyasında yeni bir adım attı.

Yönetim, Harvard'ın son 10 yılda "dış kaynaklardan" aldığı tüm paraların kayıtlarını istedi.

ABD Eğitim Bakanlığı, üniversite yönetimine bir mektup göndererek 2014-2019 yıllarında yapılan beyanların eksik olduğunu iddia etti.

Mektupta, üniversitenin yabancı kaynaklı bağış, hibe ve sözleşmelerinde yer alan tüm tarafların kimlik bilgileri ile Harvard ile yabancı hükümetler ya da bireyler arasında yapılan tüm e-posta, kısa mesaj ve sözleşmeleri içeren kapsamlı bir bilgi listesi talep edildi.

Hükümet ayrıca, 2016'dan bu yana Harvard'dan atılan yabancı uyruklu öğrencilere ait e-posta kullanıcı adları gibi bilgilerin de paylaşılmasını istedi.

Eğitim Bakanı Linda McMahon, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü bilgi talebi, Trump yönetiminin, Harvard Üniversitesinin yabancı unsurlar tarafından manipüle edilmediğinden ya da bu unsurların çıkarları doğrultusunda hareket etmediğinden emin olmak için attığı ilk adımı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Harvard, yıllardır kayıtlarını paylaştığını duyurdu

Harvard Üniversitesi ise yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır yasalara uyumlu bir şekilde söz konusu kayıtları paylaştığını bildirdi.

Üniversitenin açıklamasında, "Yasa gereği sürdürülen uyum sürecinin bir parçası olarak, Harvard'ın sunduğu raporlarda, yıllık 250 bin doları aşan yabancı kaynaklı bağış ve sözleşmelere ilişkin bilgilere yer veriliyor. Bu kapsamda, yöneticilere yönelik eğitim programları, diğer eğitim faaliyetleri ve akademik yayınlara ilişkin sözleşmeler de bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Federal yasalar uyarınca, üniversitelerin yabancı kaynaklardan aldıkları ve 250 bin doları aşan bağışları bildirmesi gerekiyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2020'de de yönetimi, ABD üniversitelerinin en az 6,5 milyar dolarlık yabancı fonu bildirmediğini ortaya koyduğunu belirttiği bir inceleme kapsamında Harvard Üniversitesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise 2024'te Harvard'a, söz konusu soruşturmanın kapatıldığını bildirmişti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Trump, son açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." demişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.