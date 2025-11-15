Haberler

Trump Yönetimi Nükleer Silah Testleri Konusunda İkna Çabasında

Güncelleme:
ABD'de Donald Trump yönetimindeki enerji ve nükleer alanındaki yetkililerin, Trump'ı nükleer silah testlerine başlaması yönündeki talimatından caydırmak amacıyla Beyaz Saray ile görüşmeyi planladığı bildirildi. Yetkililer, bu fikrin makul olmadığını düşünüyor.

NEW ABD'de Donald Trump yönetiminde enerji ve nükleer alanındaki üst düzey yetkililerin, Başkan Trump'ı nükleer silahların testlerine yeniden başlaması yönündeki talimatından caydırmak için Beyaz Saray ile görüşmeyi planladıkları ileri sürüldü.

CNN'nin adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi içinde nükleer silah testlerinin başlamasına sıcak bakmayan isimler bulunuyor.

İlgili kaynaklar, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Nükleer Güvenlik Müsteşarı ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Yöneticisi Brandon M. Williams ve ABD Ulusal Laboratuvarları yetkililerinin, Trump'ın geçen ay talimat verdiği nükleer silah testlerinin başlaması fikrinin makul olmadığını düşündüklerini öne sürdü.

Söz konusu yetkililerin, bu düşüncelerini paylaşmak ve Trump'ı, nükleer silah testlerine başlanması talimatından caydırmak için gelecek günlerde Beyaz Saray'a çıkmayı planladıkları belirtildi.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak "(Nükleerin) muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD, resmi olarak son nükleer denemesini eski Başkan George H. W. Bush döneminde 1992'de yapmış ve uygulama 1996'da eski Başkan Bill Clinton tarafından yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
