Trump Yönetimi Alaska'daki Petrol Rezervi'nde Sondaj Sınırlamalarını Kaldırdı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervi'nde eski hükümet döneminde getirilen yaban hayatı koruma sondaj sınırlandırmalarını kaldırdı. İçişleri Bakanlığı, 2024'teki kuralın iptaline yönelik düzenlemeyi açıkladı ve bu adımın ABD'nin enerji potansiyelini artıracağı ifade edildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervi'nde yaban hayatının korunması için eski hükümet tarafından getirilen sondaj sınırlandırmalarının nihai olarak kaldırıldığını bildirdi.

ABD İçişleri Bakanlığından, Alaska'da bulunan Ulusal Petrol Rezervi'ndeki yaban hayatının korunması için eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen sondaj sınırlamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, " İçişleri Bakanlığı, bugün ABD Arazi Yönetim Ajansının Alaska'daki Ulusal Petrol Rezervi'ne ilişkin 2024'teki kuralını iptal eden nihai düzenlemesini açıklamıştır." ifadesine yer verildi.

Bunun yaklaşık 9 milyon hektar rezervin enerji potansiyelini ortaya çıkarmak için atılmış önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, böylece ABD'nin ithal petrole bağlılığının da azalacağı savunuldu.

Trump, başkanlık görevine tekrar geldiği gün, Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil olmak üzere birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için kararnameler imzalamıştı.

Kaynak: AA


