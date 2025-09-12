Haberler

Trump, beyzbol maçında yuhalandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump, beyzbol maçında yuhalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül terör saldırılarının 24. yılında New York'ta izlediği Yankees beyzbol takımının maçında yuhalandı.

The Hill gazetesinin haberine göre, takip ettiği Yankees maçında Trump'ın stadyum ekranlarında görüntüsünün yansıtılması üzerine tribünlerden hem tezahürat hem de yuhalama sesleri yükseldi.

Karşılaşma öncesinde Yankees oyuncularını soyunma odasında ziyaret eden Trump, maçı Yankees Başkanı Randy Levine ile özel locadan izledi. Oyuncular, 11 Eylül saldırılarında ilk müdahale ekiplerinin anısına New York İtfaiye Departmanına atfen "FDNY" ve New York Polis Departmanına atfen "NYPD" yazılı şapkalar taktı.

AKTİVİST SUİKASTI SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

Öte yandan Trump'ın dün sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı alandan farklı şekilde bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.