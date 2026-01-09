Haberler

Trump: "(Petrol şirketleri) Venezuela'da en az 100 milyar dolar harcayacaklar"

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini ve bu projeye en az 100 milyar dolar harcayacaklarını açıkladı. Trump, Venezuela'daki seçimler hakkında da görüşlerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, "En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve ( Venezuela'da) sahip oldukları petrol inanılmaz." dedi.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine, "Gelecek hafta bir araya gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela'yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, "( Venezuela'da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, "( Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
