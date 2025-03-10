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Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

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ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in haziran ayında bir araya gelebileceği olası bir zirve için iki ülke yetkilileri görüşmelere başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in haziran ayında bir araya geleceği olası bir zirve için iki ülke yetkililerinin görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre iki lider ilerleyen aylarda bir görüşme gerçekleştirebilir.

İKİ ÜLKENİN YETKİLİLERİNDEN HAZIRLIK TEMASLARI

Habere göre ABD'li ve Çinli yetkililer, Trump ile Şi'yi haziran ayında ABD'de bir araya getirecek olası bir zirve için temaslara başladı.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gündeme gelen zirvenin, Pekin ile müzakerelerde Washington'a bir avantaj sağlayabileceği görüşü dile getiriliyor.

Henüz ilk aşamasında olduğu belirtilen zirvenin, doğum günleri arasında sadece 1 gün olan iki liderin doğum günlerini de kapsayacak bir temada olabileceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Trump ve Şi, temsilcileri aracılığıyla, Trump'ın kasım ayında başkanlık seçimlerini kazanmasından bu yana olası bir liderler zirvesine ilgi duyduklarını ifade etmişlerdi. Çin'e yüzde 20 gümrük vergisi koyan Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında Şi ile iyi anlaştığını ve görüşmeye açık olduğunu dile getirmişti.

Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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