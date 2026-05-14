Beyaz Saray: Trump ve Şi, İran'ın asla nükleer silahı olmaması üzerinde anlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Trump'ın, Çin'in başkenti Pekin'de Şi ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, görüşmenin "iyi" geçtiği ve iki liderin, ABD ve Çin arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.

Görüşmenin bir bölümüne ABD merkezli büyük şirketlerden yöneticilerin katıldığı ifade edilen açıklamada, tarafların, ABD'li işletmelerin Çin pazarına erişimini genişletmeyi ve Çin'in Amerikan sanayisine yapacağı yatırımları artırmayı görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, fentanil üretiminde kullanılan maddelerin "ABD'ye girişini sonlandırma konusunda katedilen ilerlemeyi sürdürmeye" ve "Çin'in ABD'den tarım ürünü alımlarını artırmaya" ihtiyacı olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Liderlerin, Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için açık kalması gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, "Devlet Başkanı Şi, ayrıca Çin'in Boğaz'ın askerileşmesine ve kullanımı için ücret talep edilmesine karşı olduğunu açıkça belirtti ve Çin'in gelecekte Boğaz'a bağımlılığını azaltmak için daha fazla Amerikan petrolü satın alma konusuna ilgisini ifade etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Her iki ülke de İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştı." ifadesine de yer verildi.

Öte yandan, açıklamada, Şi'nin, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğine ilişkin sözlerine yönelik değerlendirmede bulunulmadı.