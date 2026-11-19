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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA