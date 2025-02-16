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Trump, Musk ve kendisiye ilgili çıkan haberlerle dalga geçti

Trump, Musk ve kendisiye ilgili çıkan haberlerle dalga geçti
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile gerçekleştirdiği ortak röportajda medyanın kendileri arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştirirken, bu girişimlerin başarısız olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti" diyerek söz konusu haberleri tiye aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ortak röportajda medyanın "aralarında gerginlik yaratma" çabalarını tartıştı.

"ARAMIZDA GERGİNLİK YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

FOX News kanalında 18 Şubat'ta yayımlanacak özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi.

FOX News tarafından yayımlanan kısa videoda Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

MEDYAYI BÖYLE TİYE ALDI

Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08: 00'de kabine toplantısına katılacak." sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı. Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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