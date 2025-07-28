Trump'tan şok iddia! İki ünlü ismi rüşvetle suçladı

Trump'tan şok iddia! İki ünlü ismi rüşvetle suçladı
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Donald Trump, geçtiğimiz seçimlerde Demokratların Beyonce ve Oprah'a milyonlarca dolar yasa dışı ödeme yaptığını öne sürdü. Ünlü isimlerin yargılanması gerektiğini savunan Trump, "Bu usulsüzlüklerin üzeri örtülemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen seneki başkanlık seçimlerinin ardından Demokrat Parti'nin Beyonce ve Oprah gibi bazı ünlü isimlere yasa dışı şekilde milyonlarca dolar ödediğini iddia ederek, bu sanatçıların "yargılanması gerektiğini" savundu.

Trump'tan şok iddia! İki ünlü ismi rüşvetle suçladı

Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, Demokratların seçim kampanyası sürecinde destek almak amacıyla şarkıcı Beyonce'ye 11 milyon dolar ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ise 3 milyon dolar ödediğini ileri sürdü.
Ünlü isimlerin somut hiçbir katkı sunmadan milyonlarca dolarlık ödeme aldığını iddia eden Trump, "Bu ödemeler, kitap ve kayıtlarda usulsüz biçimde gösterildi. Destek karşılığı ödeme yapılması tamamen yasa dışıdır. Bu durumun üzeri örtülemez." ifadelerini kullandı.Trump, seçimlerdeki rakibi Demokrat Kamala Harris'i de hedef alarak, "Kamala ve destek ödemesi alan herkes yasayı çiğnedi. Hepsi yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan şok iddia! İki ünlü ismi rüşvetle suçladı

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasında, Bruce Springsteen ve Stevie Wonder gibi sanatçılar sahne almıştı. Ayrıca Oprah Winfrey ve Beyonce gibi isimler de kampanyaya katılarak Harris'e desteklerini dile getirmişti.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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