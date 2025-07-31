Trump'tan Fed Başkanı Powell'a çok sert sözler: Çok aptal

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a çok sert sözler: Çok aptal
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ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, Powell'ı 'geç kalmış' ve 'beceriksiz' olarak nitelerken; Powell'ın, Fed Başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini sabit tutma kararının ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ülkeye trilyonlarca dolara mal olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, politika faizini sabit tutma kararının ardından Fed Başkanı Powell'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"FED BAŞKANI OLMAK İÇİN ÇOK APTAL

Powell'ın, Fed başkanı olmak için "çok geç kalan, çok sinirli, çok aptal ve çok siyasi" olduğunu belirten Trump, "Ülkemize trilyonlarca dolara mal oluyor, üstelik inşaat tarihinin en beceriksiz veya usulsüz bina renovasyonlarından birine imza atıyor. Başka bir deyişle, 'çok geç' tam anlamıyla bir ezik ve bunun bedelini ülkemiz ödüyor." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuş, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkati çekmişti.

Fed'den yapılan açıklamada, FOMC üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller'ın faiz oranının sabit tutulması kararına karşı çıktığı ve politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğu belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, eylül ayında faiz indirimi olup olmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetmişti.
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
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