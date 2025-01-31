Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Trump BRICS ülkelerini yüzde 100 vergi artışıyla tehdit etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin yeni bir para birimi oluşturmasının doları tehdit etmesi durumunda bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. BRICS ile ABD'nin ticaret ilişkileri üzerindeki etkileri tartışma konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere "yüzde 100" tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını yineledi.

YÜZDE 100 VERGİ ARTIŞIYLA TEHDİT ETTİ

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. BRICS ülkelerinden yeni bir BRICS para birimi oluşturmayacakları ya da ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirten Trump, "aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını" ve bu ülkelerin ABD'ye ihracat yapamayacaklarını açıkladı. Trump, BRICS ülkelerinin "dolardan uzaklaşmaya çalıştığını" ve "ABD'nin buna seyirci kalmayacağını" savunarak, bu ülkelerin kendilerine başka bir "enayi ulus" bulabileceklerini ifade etti. BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alma şansı olmadığını savunan Trump, "bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD'ye elveda demelidir" şeklinde konuştu.

BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti. Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

BRICS YENİ ÜYELERLE GENİŞLİYOR

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. 2024'te yeni ülkelerin ve bu yıl Endonezya'nın da katılmasıyla toplam üye sayısı 10'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığının Aralık 2024'te yaptığı yazılı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katıldığı bildirilmişti.

Trump BRICS ülkelerini yüzde 100 vergi artışıyla tehdit etti
Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
img

Aleyna Tilki'nin o halini gören çıplak sandı
img

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
img

Doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açtılar
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Trump seni severim fakat ABD nin sonu geldi insAllah Afrikadan kötü olursunuz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup SGZ:

Zamanında Osmanlı bunlardan vergi alıyordu Önce Osmanlıyı içerden satın aldıkları Askerlere darbe yaptırarak yıktılar Sonra ülkenin bir kaç bölümünü ingilizlere Yunanlara sağa sola peşkeş çektirerek küçülterek güçsüz bir hale getirip Yıllardırda vergi alarak faiz Alarak ülkeyi soyup soğana çevirttiler Koskoca 7 düvele meydan okuyan Osmanlı bitirdiler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıengin hazlipinar:

Brics de abd ye uygulasin olsun bitsin. Pice bak ya. Parmak salladigi tum devletler ticareti kessin bakalim ne bok yiyecek pust.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.