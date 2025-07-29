Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı."

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

"RUSYA'YA UKRAYNA İLE ANLAŞMASI İÇİN 10 GÜN SÜRE VERİYORUM"

Trump, dün yaptığı " Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum" açıklamasının sorulması üzerine, "Bugünden itibaren 10 gün süre veriyorum. Sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyler uygulayacağız. Bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyorum. Açıkça (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı sürdürmek istiyor, ama biz gümrük vergileri uygulayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

"PUTİN'DEN DÖNÜŞ OLMADI"

İki ülke arasında bir an önce barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini söyleyen Trump, Rusya'nın bu yönde çaba göstermediğini düşündüğünü belirtti. Trump ayrıca, dünkü açıklamasının ardından Putin'den herhangi bir dönüş almadığını söyleyerek, "Çok yazık." dedi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bu adam deli değil, deli adam rolü yapan uyanıklardan. Bazılarında bu rol işe yarar ama bazıları durumu çakarsa ters teper. Neyse, Putin bir an evvel savaşı bitirsin bende değerli madenleri yağmalamaya başlayayım derdinde.

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Putin bunu evire çevire .....

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Putin'in de çok şeyin dey di trump

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